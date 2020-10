12:15

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innert 24 Stunden 2823 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden, so viel wie noch nie. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung vom Mittwoch acht Todesfälle und 57 Spital-Einweisungen. Die Positivitätsrate liegt bei 13,6 Prozent.

14.10.2020, 8 Uhr Neu* Total seit Beginn

der Epidemie Laborbestätigte Infektionen 2 823 68 704 Hospitalisierungen 57 5 167 Todesfälle 8 1 816 Covid-19-Test 20 704 1 536 725

Quelle: BAG

+++

11:50

Mit Guy Parmelin begibt sich der erste Schweizer Bundesrat in Quarantäne. Eine Person aus seinem beruflichen Umfeld soll sich mit dem Covid-19-Virus infiziert haben. An der Bundesratssitzung vom Morgen soll er bereits per Video teilgenommen habe, berichtet der Tages-Anzeiger.

+++

11:25

Deutschland wird aller Voraussicht am heutigen Mittwoch seine Risikoliste aktualisieren. 50 Corona-Fälle auf 100'000 Einwohner gelten in Deutschland als Grenzwert. Pikant: Mit Ausnahme von Solothurn und Schaffhausen sind sämtliche Regionen der Schweiz darüber, wie der Blick schreibt. Berlin könnte also praktisch die ganze Schweiz zum Risikogebiet erklären.

Bislang sind nur Genf und die Waadt so deklariert. Der Entscheid wird auf höchster Stufe in Berlin gefällt. Für die Umsetzung sind aber die einzelnen Bundesländer und Landkreise zuständig.

+++

11:05

Russland meldet einen Rekord an Neuinfektionen. Binnen der letzten 24 Stunden gibt es 14.231 weitere Coronavirus-Fälle. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt damit auf 1,34 Millionen. Weitere 239 Menschen starben, wodurch sich die Zahl der Todesfälle auf 23.205 erhöht.

+++

10:45

Die im April erlassenen ausserordentlichen Massnahmen des Bundes zur Verhinderung von coronabedingten Konkursen werden wieder aufgehoben. Der Bundesrat hat sich am Mittwoch an seiner Sitzung gegen eine Verlängerung ausgesprochen. Der Bundesrat möchte nach dem 19. Oktober zum ordentlichen Recht zurückkehren, wie er mitteilte.

Er sei überzeugt, dass bei Eingriffen in den Wirtschaftskreislauf grosse Zurückhaltung geboten sei. Erleichterungen für die Schuldner würden immer auch eine Belastung für die Gläubiger und für die gesamte Wirtschaft bedeuten. Auch in einer Notsituation sei beiden Interessen angemessen Rechnung zu tragen.

Mehr dazu hier.

+++

09:40

Swissmechanic, der Dachverband der KMU der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Branche), warnt wegen der steigenden Corona-Fallzahlen eindringlich vor einem zweiten "Lockdown" in der Schweiz. Viele Betriebe befänden sich bereits in einer schwierigen Lage.

Nicht wenige Unternehmen kämpften gar ums Überleben, teilte der Verband am Mittwoch mit.

Die Corona-Krise setze den kleineren und mittleren Betrieben in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) zu. "In dieser kritischen Situation wäre ein zweiter Lockdown Gift", wird Swissmechanic-Präsident Roland Goethe in der Mitteilung zitiert. Der Werkplatz Schweiz würde "in die Knie gezwungen" und wertvolle Arbeits- und Ausbildungsplätze gingen verloren.

Mehr zum Theama hier.

#Swissmechanic, der Dachverband der KMU der #MEM-Branche, warnt angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen eindringlich vor einem zweiten #Lockdown. https://t.co/iksCd4DiTH — Moneycab (@Moneycab) October 14, 2020

+++

09:05

In Grossbritannien strebt Premierminister Boris Johnson derzeit keinen landesweiten Lockdown an, wie Arbeitsministerin Thérèse Coffey dem Sender Sky sagt. Sie reagiert damit auf Forderungen vom Chef der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer, für zwei bis drei Wochen einen solchen Lockdown zu verhängen.

.@KayBurley asks the work and pensions secretary whether England is heading for a national lockdown in the next two weeks.@theresecoffey: "I don't believe that is the case, but this will continue to be a decision the PM will lead on."#KayBurley: https://t.co/3AeeRPVIQs pic.twitter.com/qE5zTD08ou — SkyNews (@SkyNews) October 14, 2020

+++

08:10

In Tschechien meldet das Gesundheitsministerium 8325 neue Positiv-Tests. Das ist der bislang zweithöchste Wert in dem Land mit 10,7 Millionen Einwohnern. Die Gesamtzahl der Fälle liegt inzwischen bei 129.747. Bislang starben 1106 Menschen, die positiv getestet wurden. Zu Monatsbeginn waren es noch 696 Todesfälle.

The Czech Republic will close schools on Wednesday, joining Slovakia as the first countries in Europe to impose sweeping school closures in an effort to curb the spread of the virus. Follow our updates on the pandemic. https://t.co/YAbzRJX6VA — New York Times World (@nytimesworld) October 14, 2020

In Bulgarien liegt die Zahl der neuen Positiv-Tests das vierte Mal binnen einer Woche auf Rekordniveau. Die Zahl der Fälle steigt nach offiziellen Daten um 785 auf insgesamt 25.774. Bislang starben 923 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Aktuell befinden sich 1307 Menschen in Krankenhäusern, 63 davon auf Intensivstationen.

+++

06:00

Nach 12 Uhr wird das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die neuen Fallzahlen bekanntgeben. Mit den Angaben werden die laborbestätigten Fälle für die Schweiz und Liechtenstein von Freitag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr ausgewiesen werden.

Am gestrigen Dienstag sind innert 24 Stunden 1445 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung vom Dienstag sieben Todesfälle und 39 Spital-Einweisungen.

Die Positivitätsrate lag bei 15,1 Prozent. Sie steigt seit rund einer Woche stark an. Am Montag wurden 35'556 Tests und 4068 laborbestätigte Fälle registriert, damit lag die Positivitätsrate bei 11,4 Prozent. Am Freitag wurden 15’229 Tests und 1487 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag registriert. Am Donnerstag waren es 1172 Infizierte mehr bei 16'066 Tests, die Positivitätsrate lag bei 7,3 Prozent.

+++

05:30

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 5132 Neuinfektionen in Deutschland. Tags zuvor waren es 4122. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle binnen 24 Stunden auf 334.585. Bei den Todesfällen verzeichnet das RKI einen sprunghaften Anstieg von tags zuvor 13 auf 40. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöht sich demnach auf 9677.

In #Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut 5132 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. 43 weitere Menschen sind laut @rki_de an oder mit dem #Corona-Virus gestorben. Die Zahl der Genesenen stieg auf etwa 281.900. pic.twitter.com/1urN4S0euc — ARD Morgenmagazin (@ardmoma) October 14, 2020

+++

02:00

Die Weltbank genehmigt neue Finanzhilfen für Entwicklungsländer im Kampf gegen das Corona-Virus. Rund 12 Milliarden Dollar habe die Organisation zur Finanzierung des Kaufs und der Verteilung von Covid-19-Impfstoffen, -Tests und -Behandlungen bewilligt, erklärt der Vorstand.

+++

00:35

Nach Angaben des brasilianischen Gesundheitsministeriums haben sich in Brasilien in den vergangenen 24 Stunden 10.220 Menschen positiv auf das Virus getestet. Demnach erhöht sich die Zahl der Infizierten auf insgesamt 5.113.628. Weitere 309 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Das lateinamerikanischen Land verzeichnet insgesamt 150.998 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Übersichts-Karte zu den Infektionen weltweit von der Johns Hopkins University findet sich hier.

+++

22:20

In den USA verzeichnet die Seuchenbehörde CDC den zweiten Tag in Folge mit 46.614 Fällen weniger als 47.000 Neuinfektionen. Am Sonntag waren es rund 53.000, am Samstag 58.302 und am Freitag 54.887. Die Gesamtzahl steigt damit auf knapp 7,79 Millionen. Die Zahl der Toten klettert um 338 auf 214.446.

The latest CDC #COVIDView report shows that racial and ethnic minorities continue to be hospitalized for #COVID19 at rates more than 4 times higher than Whites. Learn more: https://t.co/zP4VYlo0Pb. pic.twitter.com/CJAbdA2msB — CDC (@CDCgov) October 13, 2020

+++

21:15

In der Fachwelt haben seltene Fälle einer zweiten Corona-Infektion Fragen über die Immunität gegen das Virus ausgelöst. Grundlage der Debatte in den USA ist ein 25-Jähriger aus Reno in Nevada, der im April positiv gestestet wurde und dabei milde Symptome zeigte. Ende May wurde das Virus noch einmal bei ihm nachgewiesen, diesmal mit einem schwereren Krankheitsbild, geht aus einem Beitrag des Fachjournals "Lancet Infectious Diseases" hervor. Mediziner in Nevada haben die Coronaviren bei den zwei Erkrankungen des Mannes mit sehr aufwendigen Methoden verglichen und festgestellt, dass sie sich genetisch unterscheiden.

A 25-year-old man in Nevada has contracted the coronavirus on two separate occasions, a study in the Lancet Infectious Diseases journal showed, with the patient becoming seriously ill following the second infection. https://t.co/iPgLIrhS43 — NBC Bay Area (@nbcbayarea) October 13, 2020

"Es wird immer klarer, dass Wiederansteckungen möglich sind, aber wir können noch nicht sagen, wie häufig das vorkommen wird", sagte der Mikrobiologe Simon Clarke von der britischen Universität Reading. Sollten sich Menschen leicht wieder anstecken können, werde dies Auswirkungen auf Impfprogramme haben und Prognosen, wie lange die Pandemie andauert. Der Medizin-Professor Paul Hunter von der britischen Universität East Anglia sagte, diese Erkenntnisse zeigten, dass man noch zu wenig über die Immun-Reaktion auf das Virus wisse.

Mehr zum Thema hier.

+++

+++

19:35

Die Niederlande treten ab Mittwoch in einen teilweisen Corona-Lockdown. Das kündigt Ministerpräsident Mark Rutte in einer landesweit ausgestrahlten Fernsehansprache an. Unter anderem müssen Bars und Restaurants schliessen. Essen darf nur noch geliefert oder von Kunden abgeholt werden. Auch darf ab dem Abend kein Alkohol mehr verkauft werden.

Netherlands PM: partial lockdown needed to slow coronavirus spread https://t.co/5Xz51Ixndt pic.twitter.com/viHzmiXjec — Reuters (@Reuters) October 13, 2020

Versammlungen von mehr als 30 Menschen werden verboten, ebenso wie Mannschaftssport für über 18-Jährige. In geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht für alle ab 13 Jahren. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur noch für notwendige Fahrten genutzt werden. Die Massnahmen sollen zunächst zwei Wochen in Kraft bleiben.

+++

+++

