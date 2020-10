06:00

Nach 12 Uhr wird das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die neuen Fallzahlen bekanntgeben. Mit den Angaben werden die laborbestätigten Fälle für die Schweiz und Liechtenstein von Freitag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr ausgewiesen werden.

Am gestrigen Dienstag sind innert 24 Stunden 1445 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung vom Dienstag sieben Todesfälle und 39 Spital-Einweisungen.

Die Positivitätsrate lag bei 15,1 Prozent. Sie steigt seit rund einer Woche stark an. Am Montag wurden 35'556 Tests und 4068 laborbestätigte Fälle registriert, damit lag die Positivitätsrate bei 11,4 Prozent. Am Freitag wurden 15’229 Tests und 1487 laborbestätigte Fälle mehr als am Vortag registriert. Am Donnerstag waren es 1172 Infizierte mehr bei 16'066 Tests, die Positivitätsrate lag bei 7,3 Prozent.



13.10. Aktueller Stand sind 65'881 laborbestätigte Fälle, 1'445 mehr als am Vortag. Gemeldete Tests: 9'571 in den letzten 24 Stunden.https://t.co/RTWF8jbM2p pic.twitter.com/3TGYrHDiqd — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) October 13, 2020

05:30

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 5132 Neuinfektionen in Deutschland. Tags zuvor waren es 4122. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle binnen 24 Stunden auf 334.585. Bei den Todesfällen verzeichnet das RKI einen sprunghaften Anstieg von tags zuvor 13 auf 40. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöht sich demnach auf 9677.

02:00

Die Weltbank genehmigt neue Finanzhilfen für Entwicklungsländer im Kampf gegen das Corona-Virus. Rund 12 Milliarden Dollar habe die Organisation zur Finanzierung des Kaufs und der Verteilung von Covid-19-Impfstoffen, -Tests und -Behandlungen bewilligt, erklärt der Vorstand.

00:35

Nach Angaben des brasilianischen Gesundheitsministeriums haben in den vergangenen 24 Stunden 10.220 Menschen positiv auf das Virus getestet. Demnach erhöht sich die Zahl der Infizierten auf insgesamt 5.113.628. Weitere 309 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Das lateinamerikanischen Land verzeichnet insgesamt 150.998 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

21:15

In der Fachwelt haben seltene Fälle einer zweiten Corona-Infektion Fragen über die Immunität gegen das Virus ausgelöst. Grundlage der Debatte in den USA ist ein 25-Jähriger aus Reno in Nevada, der im April positiv gestestet wurde und dabei milde Symptome zeigte. Ende May wurde das Virus noch einmal bei ihm nachgewiesen, diesmal mit einem schwereren Krankheitsbild, geht aus einem Beitrag des Fachjournals "Lancet Infectious Diseases" hervor. Mediziner in Nevada haben die Coronaviren bei den zwei Erkrankungen des Mannes mit sehr aufwendigen Methoden verglichen und festgestellt, dass sie sich genetisch unterscheiden.

A 25-year-old man in Nevada has contracted the coronavirus on two separate occasions, a study in the Lancet Infectious Diseases journal showed, with the patient becoming seriously ill following the second infection. https://t.co/iPgLIrhS43 — NBC Bay Area (@nbcbayarea) October 13, 2020

"Es wird immer klarer, dass Wiederansteckungen möglich sind, aber wir können noch nicht sagen, wie häufig das vorkommen wird", sagte der Mikrobiologe Simon Clarke von der britischen Universität Reading. Sollten sich Menschen leicht wieder anstecken können, werde dies Auswirkungen auf Impfprogramme haben und Prognosen, wie lange die Pandemie andauert. Der Medizin-Professor Paul Hunter von der britischen Universität East Anglia sagte, diese Erkenntnisse zeigten, dass man noch zu wenig über die Immun-Reaktion auf das Virus wisse.

19:35

Die Niederlande treten ab Mittwoch in einen teilweisen Corona-Lockdown. Das kündigt Ministerpräsident Mark Rutte in einer landesweit ausgestrahlten Fernsehansprache an. Unter anderem müssen Bars und Restaurants schließen. Essen darf nur noch geliefert oder von Kunden abgeholt werden. Auch darf ab dem Abend kein Alkohol mehr verkauft werden.

Netherlands PM: partial lockdown needed to slow coronavirus spread https://t.co/5Xz51Ixndt pic.twitter.com/viHzmiXjec — Reuters (@Reuters) October 13, 2020

Versammlungen von mehr als 30 Menschen werden verboten, ebenso wie Mannschaftssport für über 18-Jährige. In geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht für alle ab 13 Jahren. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur noch für notwendige Fahrten genutzt werden. Die Maßnahmen sollen zunächst zwei Wochen in Kraft bleiben.

