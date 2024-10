Grosse Technologieunternehmen wie Amazon, Microsoft und Alphabet haben Verträge mit Kernkraftwerken abgeschlossen, um ihren wachsenden Energiebedarf zu decken, da KI einen immer grösseren Anteil an ihrem Geschäft einnimmt. Ein Versorgungsunternehmen nimmt sogar das Kernkraftwerk Three Mile Island wieder in Betrieb, nachdem es einen 20-Jahres-Vertrag über den Verkauf von Strom an Microsoft abgeschlossen hat. Three Mile Island erlangte 1979 traurige Berühmtheit durch den schlimmsten Atomunfall der USA.