Ferien im Ausland bieten viele Erlebnisse, neue Eindrücke und schöne Erinnerungen. Manchmal folgt zu Hause aber eine böse Überraschung. Nämlich dann, wenn die Kreditkartenrechnung in den Briefkasten flattert. Je nach Anbieter können beim Bezahlen im Ausland saftige Gebühren anfallen. Es lohnt sich also, vorab die jeweiligen Konditionen anzuschauen. Denn wer bei einem Ferienbudget von 3000 Franken auf die richtige Karte setzt, kann bis zu 180 Franken sparen, wie eine neue Analyse des Vergleichsdienstes Moneyland zeigt.