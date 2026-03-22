Ferien im Ausland bieten viele Erlebnisse, neue Eindrücke und schöne Erinnerungen. Manchmal folgt zu Hause aber eine böse Überraschung. Nämlich dann, wenn die Kreditkartenrechnung in den Briefkasten flattert. Je nach Anbieter können beim Bezahlen im Ausland saftige Gebühren anfallen. Es lohnt sich also, vorab die jeweiligen Konditionen anzuschauen. Denn wer bei einem Ferienbudget von 3000 Franken auf die richtige Karte setzt, kann bis zu 180 Franken sparen, wie eine neue Analyse des Vergleichsdienstes Moneyland zeigt.
Grundsätzlich gilt: Mit einer Debitkarte fährt man im Ausland immer günstiger als mit der Kreditkarte – egal, ob Banken eine Grundgebühr verlangen oder nicht. Aber auch bei den Debitkarten sind die Unterschiede erheblich. Die Zusatzkosten belaufen sich je nach Karte auf bis zu 170 Franken!
Als Testsieger unter den Debit-Anbietern, die keine Grundgebühr verlangen, geht die Basler Genossenschaftsbank WIR hervor. Dort zahlt man bei Ausgaben von 3000 Franken nur einen Franken obendrauf – sofern man in Euro bezahlt. Beim Bezahlen in Dollar oder dem thailändischen Baht fallen keine Zusatzkosten an. Aufs Podest schaffen es zudem die Neobanken Alpian und Wise. Richtig teuer wirds bei der Basler Kantonalbank, der UBS und der Migros-Bank.
So viel Franken zahlst du drauf, wenn du die Debitkarte zückst*
Ohne Grundgebühr
|Anbieter
|Wenn du in Euro zahlst
|Wenn du in US-Dollar zahlst
|Wenn du in thailändischen Baht zahlst
|1. Bank WIR
|1
|0
|0
|2. Alpian
|6
|6
|28
|3. Wise
|8
|8
|15
|4. Neon Free
|20
|23
|38
|5. Revolut Free
|24
|23
|31
|6. Swissquote
|29
|29
|73
|7. Yuh
|29
|27
|28
|8. ZKB
|48
|50
|65
|9. Zak
|59
|100
|118
|10. Valiant
|70
|73
|118
|11. Basler Kantonalbank
|111
|153
|170
|12. UBS
|113
|118
|144
|13. Migros-Bank
|125
|128
|164
* gerechnet wird stets mit Ausgaben von 3000 Franken
Manche Banken bieten für Einkäufe im Ausland günstigere Konditionen an. Voraussetzung dafür ist aber eine Grundgebühr, die je nach Anbieter über 200 Franken im Jahr betragen kann. Am wenigsten zahlt man bei diesem Debitkarten-Modell bei der Luzerner Kantonalbank und den Neobanken Revolut und Neon. Teuer wirds bei der Raiffeisen und der Bank Cler. Wichtig: Die jeweiligen Grundgebühren sind in der Analyse nicht enthalten.
Mit Grundgebühr
|Anbieter
|Wenn du in Euro zahlst
|Wenn du in US-Dollar zahlst
|Wenn du in thailändischen Baht zahlst
|1. Luzerner Kantonalbank (Debit Black)
|3
|4
|23
|2. Revolut (Plus, Premium, Standard)
|7
|5
|14
|3. Neon (Plus, Global, Metal)
|10
|13
|27
|4. Luzerner Kantonalbank (Debit Prime)
|40
|45
|58
|5. Luzerner Kantonalbank (Debit Classic)
|74
|76
|92
|6. Postfinance
|82
|82
|100
|7. Raiffeisen
|104
|107
|103
|8. Bank Cler
|111
|153
|170
Deutlich stärker wird man beim Bezahlen mit der Kreditkarte zur Kasse gebeten. Doch nicht selten akzeptieren Geschäfte, Hotels oder Autovermieter im Ausland nur solche. Darum lohnt sich auch hier ein Blick auf die Gebühren. Gemäss Analyse hat die Key4-Karte der UBS die besten Konditionen unter Kreditkarten, die eine Jahresgebühr verlangen. Bei den Gratis-Karten ist die Swisscard von Visa Spitzenreiterin.
So viel Franken zahlst du drauf, wenn du die Kreditkarte zückst
Gratis-Karten
|Anbieter
|Wenn du in Euro zahlst
|Wenn du in US-Dollar zahlst
|Wenn du in thailändischen Baht zahlst
|1. Swisscard Visa
|55
|61
|105
|2. Migros Cumulus
|94
|97
|112
|3. Manor World
|100
|110
|87
|4. Simply Card Smart
|102
|99
|132
|5. Coop Supercard (Mastercard)
|106
|109
|145
|6. Coop Supercard (Visa)
|109
|111
|149
|7. Certo One & Ikea Family
|126
|131
|158
|8. Cashback Card & Poinz Card
|146
|136
|180
Standard-Karten
|Anbieter
|Wenn du in Euro zahlst
|Wenn du in US-Dollar zahlst
|Wenn du in thailändischen Baht zahlst
|1. UBS Key4 Kreditkarten
|25
|28
|42
|2. Raiffeisen
|98
|100
|99
|3. Bank Cler & Kantonalbanken
|108
|117
|95
|4. Postfinance Mastercard
|112
|115
|151
|5. UBS Mastercard
|113
|117
|152
|6. Postfinance Visa
|115
|117
|155
|7. UBS Visa
|117
|119
|156
|8. Valiant
|122
|125
|170
|9. Cornercard
|123
|120
|153
|10. Swiss Miles & More & American Express
|130
|136
|180
|11. Cembra Mastercard
|143
|146
|173
|12. Liberty Card
|147
|144
|177
Dieser Artikel erschien zuerst im Blick unter dem Titel «Diese Karten zückst du im Ausland besser nicht».