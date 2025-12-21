Die rote Laterne im SMI hält dieses Jahr Sika. Keine andere Aktie war so schwach wie die Titel des Baukonzerns: Ein 24-prozentiges Minus steht zu Buche und fügt einem schwachen 2024 ein für Investoren enttäuschendes Gesamtjahr hinzu. Eine Rückkehr zu guten Zeiten mit Notierungen über 280 Franken wie im Jahr 2024 oder dem Allzeithoch von 385 Franken ist unmittelbar kaum realistisch. Denn im Dezember neu veranschlagte Kursziele reichen bis 220 Franken, die Deutsche Bank sieht gar nur 168 Franken. Auch das Management hat den Anspruch zurückgeschraubt und im Oktober das mittelfristige Wachstumsziel gesenkt, das Profitabilitätsziel aber bestätigt.