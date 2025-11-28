Bemerkenswert ist auch der Zuwachs von Barry Callebaut von 23 Prozent, das bedeutet Platz drei in der November-Tabelle im SPI. Die Aktie des weltgrössten Schokoladenherstellers hat sich nach dem April-Absturz während der «Liberation-Day-Tage» kontinuierlich hochgerappelt und steht nun auf dem höchsten Stand seit Anfang Dezember 2024. Nachdem die Firma lange unter den hohen Kakaopreisen gelitten hatte, meldeten sich Analysten im November wieder vermehrt mit Kaufempfehlungen und Kurszielerhöhungen, darunter Berenberg oder Goldman Sachs.