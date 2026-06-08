Nachdem das Franken-Euro-Paar im März auf ein Rekordtief bei 90 Rappen gefallen war, gehen die meisten Expertinnen und Experten heute nicht mehr davon aus, dass dieses Level in Kürze wieder erreicht wird. Vielmehr erwartet der Konsens bis Jahresende einen Wechselkurs von 92 Rappen. Dies dürfte nicht nur den starken Franken abschwächen, sondern auch die Inflation in der Schweiz leicht ansteigen lassen. In Kombination mit den Zinserhöhungen in der Eurozone würde zudem die Wahrscheinlichkeit wachsen, dass die SNB ihrerseits die Zinsen anhebt muss.