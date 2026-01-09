Bei den Unternehmen stand die sich anbahnende Mega-Fusion zwischen den Bergbaukonzernen Glencore und Rio Tinto im Fokus. Die Titel von Glencore stiegen an der Londoner Börse um rund zehn Prozent, Rio Tinto gaben 2,6 Prozent nach. Der europäische Branchenindex rückte um zwei Prozent vor. Geprüft wird den Unternehmen zufolge eine Übernahme von Glencore durch Rio Tinto im ‌Zuge eines Aktientauschs. «Die Struktur einer möglichen Fusion dieser beiden Unternehmen ist unklar und dürfte komplex sein, aber ⁠wir glauben, dass es einen Weg zu einer signifikanten Wertschöpfung für beide gibt,» schrieben die Analysten ‌von Jefferies. Einige Experten zeigten sich jedoch skeptischer: Es bestehe das Risiko, dass zu viel bezahlt werde, sagte Tim Hillier vom Vermögensverwalter Allan Gray mit Blick auf Rio Tinto. Es ist der zweite Anlauf ‍für eine Annäherung innerhalb von gut einem Jahr.