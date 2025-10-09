An der Börse in London rutschten die Aktien von HSBC um 5,6 Prozent ab. Die Pläne der britischen Bank, die Hongkonger Bank Hang Seng vollständig zu übernehmen, kamen bei den Anlegern nicht gut an. Die Hang-Seng-Titel hatten in Hongkong hingegen mit einem Aufschlag von mehr als 25 Prozent geschlossen. «Auch wenn der Kapitaleinsatz insgesamt sinnvoll erscheint, dürften sich Anleger fragen, warum gerade jetzt und zu diesem Preis», schrieben die Analysten von Citigroup. HSBC bietet 106,1 Milliarden Hongkong-Dollar (11,7 Milliarden Euro) für den restlichen Anteil von 36,5 Prozent an Hang Seng, den das Institut noch nicht besitzt.