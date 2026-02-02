EU-Industrie bremst Talfahrt

Viele Analysten sind sich jedoch einig, dass der Preisrutsch bei Gold keine nachhaltige Trendwende signalisiert. Die strukturellen Treiber für Gold seien nach wie vor gegeben, sagte etwa Ilya Spivak, Chefstratege bei Tastylive. Experten ​führen die Gewinne unter anderem auf den jüngsten Zinssenkungskurs der US-Notenbank Fed, geopolitische Konfliktherde, robuste Käufe der Zentralbanken und ‌ETF-Zuflüsse zurück. Im vergangenen Jahr verteuerte sich Silber um rund 150 Prozent, bei Gold ‍lag das Plus bei etwa 65 Prozent. Anfang 2026 nahm die Rally weiter Fahrt auf, bis sie am Freitag und Montag in sich zusammenfiel. Eine ähnliche Entwicklungskurve zeigt sich ​bei Platin und Palladium, die als günstigere Alternativen zu Gold gelten.