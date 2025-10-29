Lonza setzten nach dem Quartalsupdate den Höhenflug fort. Bereits im Vorfeld der Publikation der Quartalszahlen stiegen die Aktien rund 7 Prozent. Mit dem Zwischenbericht zum Geschäftsverlauf und der Bestätigung der bisherigen Jahresprognosen hat der Pharmazulieferer die Erwartungen mehrheitlich erfüllt. Erfreut zeigen sich Experten insbesondere über die zuversichtlichen Äusserungen hinsichtlich der Entwicklung des von Roche übernommenen Werks im kalifornischen Vacaville. Vom Oktobertief legten die Titel rund 13 Prozent zu. Seit wenigen Tagen nehmen Investoren nun Gewinne mit.