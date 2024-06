Von echtem Investieren kann bei den Penny Stocks in diesem Sinne nicht gesprochen werden. Es ist eher wie am Roulettetisch, bei vielen steht das Zocken und das Hoffen auf einen schnellen Gewinn im Vordergrund. Im Gegensatz zum Roulette haben Penny Stocks immerhin einen deutlichen Vorteil. Die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn zu erzielen, ist deutlich höher als am Roulettetisch, wo das Kasino von Anfang an als einziger Gewinner feststeht.