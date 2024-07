Vor allem die Erholung an den US-Märkten habe am Nachmittag zu einem weiteren Anstieg auch des hiesigen Marktes geführt, hiess es im Handel. Marktteilnehmer sprachen aber von einem - vor allem auch ferienbedingt - eher ruhigen Handelstag. Ein noch deutlicheres Plus verhinderten Nestlé, die auch am Freitag wieder unter Druck standen. Die diversen US-Makrodaten, die am Freitag veröffentlicht wurden, hatten derweil keinen grossen Einfluss auf das Geschehen gehabt, wie es hiess.