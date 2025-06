Einmal mehr dokumentiert die Statistik die Absatzprobleme der US-Marke Tesla, die zum Teil am polarisierenden politischen Engagement von Firmenchef Elon Musk liegen: Der auch in Deutschland produzierende US-Hersteller verkaufte bis Ende Mai mit rund 7000 Autos knapp 58 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. In der Rangliste sackte Tesla damit auf Platz acht ab, nachdem die Marke vor Jahresfrist noch die zweitstärkste bei E-Autos nach VW war.