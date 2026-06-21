Im Gegensatz zu Swiss Re, das schon seit jeher grosszügig ausschüttet, ist bei Clariant ein stark gefallener Aktienkurs der Grund für die hohe Rendite: In vier Jahren haben die Valoren zwei Drittel an Wert verloren. Ein äusserst schwieriges Marktumfeld der ganzen Chemiebranche sowie rechtliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Ethylenmarkt-Kartell dürften dafür verantwortlich gewesen sein. Laut Einschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs sei vorerst denn auch keine Trendumkehr zu erwarten. Die seit längerer Zeit laufenden Rechtsstreitigkeiten dürften kaum neue Impulse liefern. Auf die Ausschüttungen hat dies vorerst jedoch keinen Einfluss.