Alpha wird wichtiger und passives Investieren schwieriger

Mit diesen veränderten Rahmenbedingungen verliert das passive Investieren an Reiz, während aktives Investieren oder die Generierung von Alpha an Bedeutung gewinnt. Denn unter der Oberfläche brodelt es. So ist beispielsweise die Anzahl von Titeln im Nasdaq 100, die über ihrem 100-Tages-Durchschnitt befinden, von Anfang Jahr von knapp 90 Prozent auf derzeit 46 Prozent gefallen. In dieser Zeit legte der Index jedoch knapp 20 Prozent zu und markierte abermals ein Rekordhoch.