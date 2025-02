BMW: Der Münchner Autobauer betreibt sein weltweit grösstes Werk in Spartanburg in South Carolina. Die Fabrik mit ungefähr 11'000 Mitarbeitern und einer Jahresproduktion von rund 400'000 Autos ist auf grosse Fahrzeuge spezialisiert. Dort laufen unter anderem der X3, X5 oder X7 vom Band. Ungefähr die Hälfte der Produktion bleibt in den USA. Der Rest wird exportiert. Limousinen werden dagegen in die USA eingeführt. Insgesamt verkaufte BMW 2024 knapp 400'000 Fahrzeuge der Marken BMW und Mini in den USA. BMW-Chef Oliver Zipse hat sich zuletzt für niedrigere Einfuhrzölle auf US-Autos in die EU starkgemacht.