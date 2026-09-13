Ein Fragezeichen steht hinter der Gesamtkostenquote von 0,47 Prozent. Es gibt deutlich günstigere Angebote, zum Beispiel den «Vanguard Dividend Appreciation ETF», der eine Kostenquote von 0,04 Prozent aufweist. In der vergangenen Dekade hat sich der Fonds total um 243 Prozent und annualisiert um 13 Prozent gesteigert, womit er es ebenfalls unter die besten Dividenden-ETF der vergangenen zehn Jahre geschafft hat. Zu den Top-Positionen zählen Apple, Broadcom, Microsoft, Eli Lilly, ExxonMobil sowie Johnson & Johnson.