Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Bei steigenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des Berliner Pharmaunternehmens Medios. Medios ist spezialisiert auf die Entwicklung von Arzneimitteln für chronische und seltene Erkrankungen. In der letzten Woche legte die Aktie um 18,02 Prozent zu. Der Kurssprung erfolgte als Reaktion auf bekanntgegebene Expansionspläne des Unternehmens. Medios will in den nächsten Jahren ins europäische Ausland expandieren und das Portfolio erweitern. So will das Unternehmen Wachstum und Profitabilität deutlich steigern.