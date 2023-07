Warum ist derzeit die Bankenkrise kein Thema mehr?

Ich würde nicht sagen, dass das Thema verschwunden ist, der Fokus hat sich jedoch verlagert. In den USA wurden die gefallenen Regionalbanken von grossen Geldhäusern mit breiterem Tätigkeitsfeld geschluckt. In der Schweiz beschäftigt sich das UBS-Management mit der Integration der CS. Das gestiegene Zinsumfeld, der Auslöser der amerikanischen Regionalbankenkrise, könnte durchaus noch mehr Gefahrenherde zum Vorschein bringen. Wir erachten die Situation jedoch als deutlich stabiler als vor der Finanzkrise. Die Regulatoren, Notenbanken und Regierungen haben gelernt, was «whatever it takes» bewirken kann und man ist bereit, vehement einzugreifen. Das antizipiert der Markt. Weiter steigende Zinsen, Auswirkungen auf den Häusermarkt oder allfällige Häufungen von Kreditausfällen könnten das Thema zu einem späteren Zeitpunkt jedoch wieder in den Fokus von Investoren rücken.