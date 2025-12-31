Entwertungs-Trade: Fakt oder Fiktion?

Hohe Schulden in grossen Volkswirtschaften wie USA, Frankreich und Japan – und mangelnder politischer Wille, sie anzugehen – führten 2025 dazu, dass Investoren auf Gold und alternative Assets wie Krypto setzten und die Begeisterung für Staatsanleihen und den US-Dollar dämpften. Unter dem Schlagwort «debasement trade» gewann die Idee an Bedeutung – eine Anspielung auf historische Fälle, in denen Herrscher wie Nero Geld entwerteten. Im Oktober, während der längsten US-Regierungsschliessung, stiegen Gold und Bitcoin auf Rekordwerte. Als Trade erwies sich die Wette als komplexer: Bitcoin fiel seitdem, der Dollar stabilisierte sich, Staatsanleihen stehen vor ihrem besten Jahr seit 2020, und Gold erreichte erneut Allzeithochs.