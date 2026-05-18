Die Gründe für den jüngsten Kurssprung sind dagegen die veröffentlichten Quartalszahlen im April und eine sich merklich verbessernde Anlegerstimmung. So lagen die zuletzt veröffentlichten Umsatzzahlen über den Erwartungen, und das Management bestätigte seine Ziele in Bezug auf die operative Gewinnschwelle und den Cashflow. Diese Signale haben die Hoffnung genährt, dass das Unternehmen die lange angestrebte Gewinnschwelle zeitnah erreichen könnte. Steht das Unternehmen nun endlich an einem Wendepunkt? Vielleicht. Allerdings mahnt die Vergangenheit zur Vorsicht.