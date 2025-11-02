Tech-Werte - nicht aber die «Magnificent 7»

Wer den Begriff «US-Technologiewerte» hört, denkt sehr wahrscheinlich an die «Magnificent 7», also die Gruppe aus Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und Tesla. Nicht so der Wikifolio-Händler, der zwar auch auf amerikanische Technologiewerte setzt, aber eher Small- und Midcaps im Blick hat, die seiner Einschätzung zufolge erfolgreich in ihrem Marktsegment positioniert sind und damit eine langfristig Wachstumsperspektive bieten. Aus dieser Strategie resultierte eine Performance von 915 Prozent seit dem Start im Januar 2017 sowie von 90 Prozent seit Anfang 2025.