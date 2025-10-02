Auf dies deuten auch die Devisenmärkte hin. Auf Jahressicht haben sowohl der chinesische Renminbi als auch der koreanische Won deutlich weniger gegenüber dem Franken verloren als der Dollar. Seit dem «Liberation Day» hat sich diese Entwicklung noch verstärkt: Der Dollar verliert gegenüber dem Franken 7 Prozent, der Won notiert leicht im Plus, der Renminbi leicht im Minus.