Ähnlich verhält es sich bei Devisen und Staatsanleihen, wobei die Bank of England angesichts der starken Rückgange Unterstützung bieten muss, was eine völlige Wende in der geldpolitischen Straffung der Geldpolitik bedeutet. Die Intervention war ausreichend, um die Finanzmärkte am Mittwoch zu beruhigen, aber in naher Zukunft könnte mehr nötig werden.