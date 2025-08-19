Hingegen: Mit Sätzen von 39 Prozent hat der US-Zollhammer hart zugeschlagen. Ein Teil der Unternehmen kann den Schlag über eine Vor-Ort-Produktion in den USA oder Preiserhöhungen abfedern. Und einige «Übernahme-Kandidaten sind überhaupt nicht im US-Markt, sondern nur in Europa oder gar nur in der Schweiz aktiv. Hier sind stehen für mich DocMorris und die R&S Group im Vordergrund», sagt Stephan Sola von Sola Capital. Beide Unternehmen haben keinen Ankeraktionär - keinen also wie beispielsweise Markus Blocher, der 65 Prozent der Aktien von Dottikon ES hält. Das Fehlen eines solchen Grossaktionärs erleichtert eine Übernahme.