Von der Bescheidenheit bis zur extensiven Privilegiennutzung

Und es gibt hier auch Anekdoten: Als der EU-Botschafter am 8. Mai zu einem Empfang lud, kutschierte der Aargauer Landammann im Bus durch Bern; die Zürcher Regierungsrätin fuhr derweil in der Staatskarosse mit Chauffeur vor. Demnach ist die Handhabung tatsächlich sehr unterschiedlich. Neben Einsätzen in Randzeiten und Zeitersparnis gilt vor allem die Möglichkeit zum Arbeiten als Grund, Dienstlimousinen zu nutzen. Vertrauliche Gespräche sind im Auto, anders als im ÖV, möglich. Staatschauffeure müssen teils Vertraulichkeitserklärungen unterzeichnen.