Geopolitische Spannungen legen bestehende Abhängigkeiten in kritischen Sektoren wie der Lebensmittel- und Landwirtschaft offen. Entsprechend steigt die Nachfrage, da sich viele Nahrungsmittelproduzenten mit höheren Lagerbeständen eindecken. So kündigte China, der weltweit grösste Importeur von Agrarprodukten, eine Erhöhung seines Budgets für landwirtschaftliche Vorräte an. In Indien und Indonesien haben die staatlichen Reisvorräte Rekordhöhen erreicht. Solche Vorräte dienen als Stossdämpfer und geben Regierungen eine gewisse Kontrolle über die Nahrungsmittelinflation. Das hat sich in den letzten zwei Jahren eindrücklich bei den Kakao-Preisen gezeigt, die sich innerhalb von zwölf Monaten mehr als verdreifacht haben. Einzelne Verarbeiter wie Lindt&Sprüngli kamen dank langfristigen Lieferverträgen glimpflich davon. Andere wie Barry Callebaut oder Mondelez haben dagegen unter den hohen Rohstoffpreisen gelitten.