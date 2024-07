Die für Richemont zuständige Analystin der UBS hebt in ihrer Notiz von letzter Woche das veränderte Geschäftsmodell des Luxusgüterkonzerns hervor, das unter anderem einen höheren Anteil an Schmuck im Vergleich zu Uhren sowie eine unterdurchschnittliche Gewichtung Chinas aufweise. Die Expertin sieht daher weiteres Aufwärtspotenzial und traut dem Titel einen Wert von 160 Franken zu. Barclays sieht Richemont in den kommenden zwölf Monaten gar auf ein Allzeithoch von 169 Franken steigen sieht.