Swatch und Temenos zeigen vergleichbare Kursmuster auf - wenn auch aus grundsätzlich unterschiedlichen Gründen. Auf eine Kurskorrektur von 60 bis 70 Prozent folgte jeweils ein Bodenbildungsprozess. Bei den Temenos-Papieren dauert dieser nun seit rund drei Jahren an. Swatch befinden sich nach einem markanten Kursanstieg seit vergangenem Sommer erstmals wieder am oberen Ende dieser Spanne. Es wird sich nun zeigen, ob auf diesen Avancen nachhaltig aufgebaut werden kann. Bei beiden Titeln stellen damit nicht nur die negativen Kursaussichten, sondern auch die ausgeprägten Kursschwankungen eine Herausforderung dar.