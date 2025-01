Überflieger am Swiss Performance Index

Die Top-Performer des Swiss Performance Index haben im zweistelligen Prozentbereich zugelegt - so zum Beispiel Molecular Partners. Über 20 Prozent an Wert konnten die Titel in den ersten Handelstagen bereits dazugewinnen. Im Oktober hatte das Pharmaunternehmen verkündet, in den USA 3,6 Millionen American Depositary Shares (ADS) auszugeben und sich somit neue Mittel im Wert von rund 20 Millionen Dollar zu beschaffen. Die Zuger HBM Healthcare steige zudem als neue Investorin ein. Auf Basis der jüngsten Zahlen, die im November veröffentlicht wurden, geht das Management davon aus, dass ihre Mittel unverändert bis 2027 reichen. Da die Firma noch keine eigenen Medikamente auf dem Markt hat, «verbrennt» sie noch Geld. Im Januar will Molecular Partners allerdings nun an zwei Konferenzen neue Entwicklungen präsentieren.