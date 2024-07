«Im Schweizer Perlen Fonds, der auf Wachstumswerte ausgerichtet ist, haben wir unsere enttäuschende Anlage in Komax verkauft», erklärt Wildmann. Eine potenzielle Kaufmöglichkeit nach einem Rücksetzer wäre hingegen Swissquote. Wildmann sieht weiterhin die grössten Performancechancen bei Titeln, die vom KI-Boom profitieren. Dazu zählen die VAT Group, Comet, Inficon und in geringerem Masse auch die Also Group. Im Substanzwerte Schweiz Fonds erwartet Wildmann, dass HIAG bald an Performance gewinnt, da die Aktie mit einem 30-prozentigen Abschlag zum inneren Wert gehandelt wird. Kontinuierlich gute Ergebnisse im Entwicklungsportfolio sind entscheidend. «Ein möglicher Auslöser könnte der Investorentag im September sowie weiterhin sinkende Zinsen in der Schweiz sein.»