Die Halbjahreszahlen übertrafen den Analystenkonsens, wobei Accelleron von einer aktiven Schiffbauindustrie und strukturellen Trends hin zu emissionsärmeren Lösungen profitierte, so ein Analyst von Vontobel. Nach dem guten ersten Halbjahr hob Accelleron seine Prognosen für die Umsatzentwicklung in 2024 klar an, auch die Profitabilität soll weiter zunehmen. Auch Akquisitionen wie True North Marine oder die jüngste Fertigungsvereinbarung in Südkorea beflügeln die Anlegephantasien.