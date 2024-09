Für Patrik Jäger deuten die Daten in den USA klar auf eine Abkühlung der Wirtschaft hin. In den nächsten Monaten könnte der Arbeitsmarkt in ein Überangebot kippen. Erst dann wird sich die zugrunde liegende Abschwächung in den Arbeitslosenzahlen und dem Konsumentenvertrauen zeigen. «Man darf nicht vergessen, dass die Sparquote in den USA aktuell bei niedrigen 3,5 Prozent liegt. Normalisiert sie sich auf die üblichen 6-7 Prozent, wird die Konsumnachfrage deutlich leiden», warnt der Fondsmanager gegenüber cash.ch.