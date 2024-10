Weiter fallen die Industriekonzerne Geberit, Belimo und Lem auf. Trotz der Geschäftstätigkeit in zyklischen Sektoren glänzen besonders Geberit und Belimo mit Schwankungsbreiten des Umsatzwachstums vergleichbar mit denen des Pharmasektors. Ihre Margen sind zwar etwas tiefer - Geberit (29 Prozent) und Belimo (34 Prozent) -, doch die aussergewöhnliche Stabilität in einem zyklischen Sektor macht sich in der Bewertung deutlich: Geberit (27,5) und Belimo (43,7) sind exorbitant teuer.