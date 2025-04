Die Dividendenzahlungen am Schweizer Aktienmarkt erreichten für das abgelaufene Jahr 2024 mit 49,0 Milliarden Dollar einen Rekordwert. Das Dividendenwachstum lag mit plus 0,8 Prozent auf bereinigter Basis aber deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt. Das hängt primär mit dem starken Franken zusammen, der das Wachstum einmal mehr ausbremste, wie Janus Henderson in ihrer globalen Dividendenstudie Anfang März berichtete.