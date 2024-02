Hätte man Ende Oktober 10’000 Franken in die Aktie des Industrieunternehmens Comet investiert, stünde man heute mit beinahe 17’000 Franken da. Von den Umsatzzahlen 2023, die weniger schlimm waren als befürchtet, erhielt Comet von der Börse Applaus. Wieviel Anleger beim Kursanstieg vom erhofften Aufschwung in der Halbleiterindustrie schon vorweg nehmen, wird sich in den nächsten Monaten weisen. Bis zum Allzeithoch vom August 2021 fehlen der Comet-Aktie noch rund 15 Prozent (hier geht es zum cash-Interview mit Comet-CEO Stephan Haferl von Ende Januar 2024).