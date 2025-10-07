Die Aktie des IT-Grosshändlers hat sich im laufenden Jahr nur mässig entwickelt. Sie sind um 4,2 Prozent gestiegen, während der Swiss Performance Index um 11,2 Prozent zugelegt hat. Deshalb aber sei die Bewertung von Also weiterhin attraktiv, schreibt die HB. Ihr sagt auch das Geschäftsmodell zu, das trotz der tiefen Margen lukrative Renditen auf dem eingesetzten Kapital zulasse. Zudem dürfte Also von wachsenden IT-Investitionen profitieren - hier wirkt sich unter anderem der Boom der Künstlichen Intelligenz positiv aus.