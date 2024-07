Anleger sollten aber nicht nur nach der höchsten Rendite suchen, sondern auch nach Fonds mit stabilen Ausschüttungen und konstantem Dividendenwachstum. Viele Dividendenfonds passen ihre Dividenden an den Nettoinventarwert an, also an die Entwicklung der Märkte. Ausserdem ist Diversifizierung wichtig, das heisst der Fonds sollte eine ausreichend grosse Anzahl an Aktien halten. Das schützt Anleger auch vor dem Risiko, dass der Fonds grosse Positionen von Aktien hält, die in Zukunft möglicherweise ihre Dividenden kürzen. Bei der Auswahl eines Fonds ist es auch wichtig, auf die Gebühren zu achten.