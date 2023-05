1991 machte der Wirtschaftswissenschaftler Michael B. O'Higgins, der Urvater der Dividendenstrategie, eine neue Investitionsmethode einer breiten Öffentlichkeit bekannt: Die "Dogs of the Dow". Die Bezeichnung "Dogs" stammt aus der amerikanischen Umgangssprache. Dort steht der Begriff für eine "wertlose Sache". Damit ist also eine Investition in die am meisten unterbewerteten Aktien gemeint.