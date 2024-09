Das zweite Quartal markiert dabei in Europa den saisonalen Höhepunkt - in den USA werden die Dividenden traditionell auf Quartalsbasis ausbezahlt. Die Gesamtsumme in Europa belief sich auf 204,6 Milliarden Dollar und stellt mit einem Plus von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr einen neuen Rekord dar. Frankreich, Italien, die Schweiz und Spanien verzeichneten allesamt Rekord-Dividendenzahlungen. Mehr als die Hälfte des Dividendenwachstums entfiel dabei auf die Finanzwerte, die vom hohen Zinsumfeld profitierten.