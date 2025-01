Der Regierungswechsel in den USA und die Neuwahlen in Deutschland bilden die Kulisse des angebrochenen Wirtschafts- und Börsenjahres. In der Hoffnung, Anlegern in diesem Umfeld eine Orientierung zugeben, hat die Privatbank Berenberg am Mittwoch ihre Top Picks für 2025 präsentiert. Neu dabei ist: Das Schliesstechnikunternehmen Dormakaba.