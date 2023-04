Die Deutsche Telekom machte auch in diesem Jahr den Anfang. Zum Präsenz-Format zurückkehren wollen Henkel (24. April in Düsseldorf), BASF (27. April in Mannheim), Adidas (4. Mai in Fürth), Deutsche Post (4. Mai in Bonn), Symrise (10. Mai in Holzminden), HeidelbergCement (11. Mai in Heidelberg), SAP (11. Mai in Mannheim) und Volkswagen (17. Mai in Berlin). Auch die VW-Tochter Porsche dürfte ihre erste Hauptversammlung nach dem Börsengang am 28. Juni mit den Aktionären im Saal abhalten. Dazu kommen Airbus und Qiagen, die ihren Sitz in den Niederlanden haben und auch in der Pandemie Präsenzversammlungen abhielten.