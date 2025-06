Technologieaktien und die «Magnificent 7» aus den USA dominieren seit Jahren die Börsen: Acht der zehn weltweit wertvollsten Unternehmen sind Technologiekonzerne. Ihre raketenhaften Kursgewinne gehören zu den eindrücklichsten an den Finanzmärkten und treiben die Indizes an. Scheinbar führt kein Weg an ihnen vorbei.