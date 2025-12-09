Trotz des verhaltenen Optimismus erwarten die Marktteilnehmer keine Rückkehr zu den goldenen Zeiten der Branche. Zu Beginn des Jahrzehnts sorgten die scheinbar unstillbare Nachfrage chinesischer Kunden und die während der Pandemie-Lockdowns angehäuften Ersparnisse praktisch für zweistellige Wachstumsraten bei allen Marken. «Das waren Jahre des ungestümen Wachstums. Manche Marken haben es übertrieben und sind zu schnell zu stark gewachsen», sagte Flavio Cereda, Investmentdirektor bei GAM. «Die Phase, aus der wir uns jetzt befreien, war quasi eine Phase der Entgiftung.»