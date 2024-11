Händler vermissten kursbewegende Impulse. Einerseits war der Nachrichtenfluss im Inland sehr dünn und anderseits fehlten Nachrichten auch aus den USA. Dort waren die Börsen wegen des Feiertags «Thanksgiving» geschlossen. Und am Tag danach, am «Black Friday», wird nur halbtags gehandelt. An diesem langen Wochenende beginnt in den USA das Weihnachtsgeschäft. Zudem fragten sich viele Anleger, ob es heuer ein Jahresendrally geben werde oder ob das Börsenjahr 2024 bereits gelaufen sei. Den Investoren fehle es an Zuversicht, hiess es. Zwar dürften nach den jüngsten Konjunkturdaten, obwohl diese unter anderem eine Beschleunigung der Preisentwicklung zeigten, die Zinsen beidseits des Atlantiks weiter gesenkt werden. «Aber eventuell weniger als erwartet», meinte ein Händler.