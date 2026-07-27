Warten auf Fed-Entscheid und Tech-Zahlen

Zugleich bleibe das Risiko einer erneuten Eskalation im Nahen Osten hoch, warnten die Experten von UBS. Im weiteren Wochenverlauf richten sich die Blicke der Anleger zudem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Trotz anhaltender ‌Inflationssorgen dürfte die US-Notenbank beim nächsten Zinsentscheid in Warteposition bleiben. Die Investoren dürften ihr Augenmerk auf die Äusserungen des seit Mai amtierenden Fed-Chefs Kevin Warsh legen, der den geldpolitischen Kurs vor der Presse erläutert. Er will die hohe Teuerung nach eigenen Worten in den Griff bekommen. Zugleich stehen im Wochenverlauf die Bilanzen der grossen US-Technologiekonzerne wie Microsoft, Meta, Amazon und Apple an. Diese gelten ​als Test dafür, ob die KI-getriebene Rally noch Luft nach oben hat.