Im Rampenlicht an der Börse in Madrid standen die Banken. Ein feindliches Übernahmeangebot der Konkurrentin BBVA trieb die Aktie von Banco Sabadell um 4 Prozentpunkte an. BBVA verloren im Gegenzug knapp sechs Prozent. Das in Bilbao ansässige Geldhaus wendete sich direkt an die Sabadell-Aktionäre, nachdem die kleinere Rivalin ihre Kaufofferte abgelehnt hatte. BBVAs Angebot bewertet sie mit rund zwölf Milliarden Euro, was einem Aufschlag von 30 Prozent auf den Aktienkurs von Anfang vergangener Woche entspricht. Sabadell sieht die Offerte als zu niedrig an.