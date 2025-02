Die Konkurrenz - in Europa angeführt von Volkswagen, Stellantis und Renault - steht zudem unter grösserem regulatorischen Druck, im Jahr 2025 mehr Elektrofahrzeuge zu verkaufen. In der Europäischen Union müssen die Hersteller in diesem Jahr strengere CO 2 -Emissionsziele einhalten, während in Grossbritannien bis 2035 ein stetig steigender Anteil ihrer Verkäufe emissionsfrei sein muss.