In der Schweiz beginnt die Berichtssaison im Vergleich zu den USA erst langsam. Während das Gewinnwachstum im SMI im vergangenen Jahr vor allem von den Schwergewichten getragen wurde, erwartet der UBS-Stratege Daniel Kalt für 2026 eine breitere Basis und veranschlagt für die SMI-Titel ein Gewinnwachstum von durchschnittlich 5 Prozent. Wird der Kreis von den 20 grössten auf die 50 grössten hiesigen Unternehmen erweitert, sieht der UBS-Experte Kalt das Gewinnwachstum gar bei 9 Prozent. «Die grössten Risiken für den Schweizer Aktienmarkt dürften das Währungsrisiko und die fragile Konjunkturlage bleiben.»